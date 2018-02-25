"Реал" определился с суммой, которую он готов потратить на приобретение Де Хеа

Мадридский "Реал" определился с суммой, которую он готов будет потратить ближайшим на приобретение голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, королевский клуб планирует выделить на трансфер 27-летнего вратаря "красных дьяволов" не более 90 миллионов евро. В свою очередь в "Юнайтед" рассчитывают в случае расставания со своим "первым номером" не менее 120-ти миллионов евро.

Напомним, Де Хеа поставил свои условия "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru