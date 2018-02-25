"Реал" определился с суммой, которую он готов потратить на приобретение Де Хеа

Теги реал мадридманчестер юнайтеддавид де хеа

"Реал" определился с суммой, которую он готов потратить на приобретение Де ХеаМадридский "Реал" определился с суммой, которую он готов будет потратить ближайшим на приобретение голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, королевский клуб планирует выделить на трансфер 27-летнего вратаря "красных дьяволов" не более 90 миллионов евро. В свою очередь в "Юнайтед" рассчитывают в случае расставания со своим "первым номером" не менее 120-ти миллионов евро.

Напомним, Де Хеа поставил свои условия "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов