"Реал" определился с суммой, за которую готов продать Бэйла

"Реал" намерен расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом за 20 миллионов евро. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, мадридцы готовы отпустить футболиста в другую команду за 20 миллионов евро.

Соглашение игрока с "Реалом" рассчитано до 2022 года. В мадридском клубе Бэйл играет с 2013 года. "Сливочные" хотят его продать, чтобы сэкономить на огромной зарплате футболиста.

Ранее сообщалось, что валлийцем интересуется "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Бэйл провел 20 матчей, забив 3 мяча и сделав 2 передачи.

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