"Реал" определился с трансферной стоимостью Бэйла

Теги реал мадридгарет бэйлманчестер юнайтедтоттенхэм

"Реал" определился с трансферной стоимостью БэйлаМадридский "Реал" определился с трансферной стоимостью своего вингера Гарета Бэйла, информирует испанская пресса.

Сообщается, что летом следующего года королевский клуб будет готов расстаться с валлийцем за сумму, равную не менее 90 миллионам евро, что на 30 миллионов евро больше, нежели готовы заплатить сегодня за игрока "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Тоттенхэм".

Напомним, стали известны детали трансфера Аррисабалаги в "Реал". | soccernews.ru

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