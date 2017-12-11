"Реал" определился с трансферной стоимостью Бэйла

Мадридский "Реал" определился с трансферной стоимостью своего вингера Гарета Бэйла, информирует испанская пресса.

Сообщается, что летом следующего года королевский клуб будет готов расстаться с валлийцем за сумму, равную не менее 90 миллионам евро, что на 30 миллионов евро больше, нежели готовы заплатить сегодня за игрока "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Тоттенхэм".

Напомним, стали известны детали трансфера Аррисабалаги в "Реал". | soccernews.ru