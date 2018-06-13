"Реал" определился с трансферной стоимостью Роналду

1 Теги реал мадридкриштиану роналду

"Реал" определился с трансферной стоимостью Роналду

"Реал" может продать португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, королевский клуб оценивает футболиста в 120 миллионов евро и уже сообщил об этом всем заинтересованным сторонам.

Напомним, что "Реал" не намерен удовлетворять зарплатные требования португальца, поэтому готов с ним расстаться.

Ранее сообщалось, что интерес к 33-летнему Роналду проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Не пропустите: Роналду выставил "Реалу" новые требования. | http://soccernews.ru

Комментарии
аслан

есть какая то неблагодарность у реала, что с касильясом. что с раулем.......

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