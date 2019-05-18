"Реал" определился с трансферным бюджетом на ближайшее лето

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"Реал" определился с трансферным бюджетом на ближайшее лето

Стало известно, сколько "Реал" хочет потратить на покупку новых игроков, сообщает Marca.

По данным издания, мадридский клуб намерен выручить с продажи своих футболистов 200 миллионов евро. Плюс к этой сумме будет добавлено 100 миллионов евро для приобретения новых игроков. Однако это пока не финальная цифра, возможно, она увеличиться, если, например, на рынок будет выставлен Неймар.

"Реал" уже договорился о трансфере с Родриго ("Сантос") и Эдером Милитао ("Порту"). Также сообщалось о, возможной покупке, Эдена Азара ("Челси").

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