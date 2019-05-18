"Реал" определился с трансферным бюджетом на ближайшее лето
Стало известно, сколько "Реал" хочет потратить на покупку новых игроков, сообщает Marca.
По данным издания, мадридский клуб намерен выручить с продажи своих футболистов 200 миллионов евро. Плюс к этой сумме будет добавлено 100 миллионов евро для приобретения новых игроков. Однако это пока не финальная цифра, возможно, она увеличиться, если, например, на рынок будет выставлен Неймар.
"Реал" уже договорился о трансфере с Родриго ("Сантос") и Эдером Милитао ("Порту"). Также сообщалось о, возможной покупке, Эдена Азара ("Челси").
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
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|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
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|Райо Вальекано
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|Уэска
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