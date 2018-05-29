"Реал" определился с трансферным бюджетом на лето

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"Реал" определился с трансферным бюджетом на летоМадридский "Реал" определился со своим трансферным бюджетом на ближайшее лето, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, в это межсезонье на усиление состава своей команды президент королевского клуба Флорентино Перес будет готов выделить до 400 миллионов евро. Если информация авторитетной в Испании газеты подтвердится, то эта сумма станет рекордной для "Реала" и всего мирового футбола.

Напомним, футбольный эксперт рассказал о возможном трансфере Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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