"Реал" определился с трансферным бюджетом на лето

Мадридский "Реал" определился со своим трансферным бюджетом на ближайшее лето, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, в это межсезонье на усиление состава своей команды президент королевского клуба Флорентино Перес будет готов выделить до 400 миллионов евро. Если информация авторитетной в Испании газеты подтвердится, то эта сумма станет рекордной для "Реала" и всего мирового футбола.

Напомним, футбольный эксперт рассказал о возможном трансфере Неймара в "Реал". | soccernews.ru