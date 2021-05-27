"Реал" определился с трансферным бюджетом на лето

Стало известно, сколько денег мадридский "Реал" выделит на усиление команды во время летнего трансферного окна.

По информации Marca, королевский клуб готов потратить от 130 до 150 миллионов евро. Эту сумму планируется выручить от продажи имеющихся игроков.

Ожидается, что в ближайшие месяцы "Реал" покинут Лука Йович, Дани Себальос, Мариано Диас, Борха Майораль, Эден Азар, Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Иско и Марсело.

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