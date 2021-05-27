"Реал" определился с трансферным бюджетом на лето

Теги реал мадридтрансферы

"Реал" определился с трансферным бюджетом на лето

Стало известно, сколько денег мадридский "Реал" выделит на усиление команды во время летнего трансферного окна.

По информации Marca, королевский клуб готов потратить от 130 до 150 миллионов евро. Эту сумму планируется выручить от продажи имеющихся игроков.

Ожидается, что в ближайшие месяцы "Реал" покинут Лука ЙовичДани Себальос, Мариано Диас, Борха МайоральЭден АзарМарко АсенсиоГарет БэйлИско и Марсело.

Не пропустите: У "Реала" будет приоритет при подписании Холанда следующим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020

Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов