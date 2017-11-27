"Реал" определился с трансферными приоритетами на январь

Мадридский "Реал" определился со своими трансферными приоритетами на зимнее трансферное окно, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в январе королевский клуб планирует подписать нового форварда. Приоритетным кандидатом "сливочные" рассматривают Мауро Икарди из миланского "Интера". Альтернативным же вариантом аргентинцу стал Алексис Санчес из лондонского "Арсенала". Оба форварда не заиграны в Лиге Чемпионов, поэтому могут помочь "Реалу" в турнире.

Напомним, зимой "Реал" намерен расстаться с двумя игроками. | soccernews.ru