"Реал" определился с трансферными приоритетами на январь

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"Реал" определился с трансферными приоритетами на январьМадридский "Реал" определился со своими трансферными приоритетами на зимнее трансферное окно, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в январе королевский клуб планирует подписать нового форварда. Приоритетным кандидатом "сливочные" рассматривают Мауро Икарди из миланского "Интера". Альтернативным же вариантом аргентинцу стал Алексис Санчес из лондонского "Арсенала". Оба форварда не заиграны в Лиге Чемпионов, поэтому могут помочь "Реалу" в турнире.

Напомним, зимой "Реал" намерен расстаться с двумя игроками. | soccernews.ru

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