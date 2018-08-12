"Реал" определился с тремя приоритетными кандидатами на усиление своей атаки

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"Реал" определился с тремя приоритетными кандидатами на усиление своей атакиМадридский "Реал" определился с тремя приоритетными кандидатами на усиление своей атаки, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, выбор королевского клуба остановился на Мауро Икарди из миланского "Интера", Родриго из "Валенсии" и Тимо Вернере из "РБ Лейпциг". Кто-то из них в следующем сезоне обязательно будет выступать на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним,  Винисиус Жуниор оценил свой дебют на "Сантьяго Бернабеу". | soccernews.ru

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