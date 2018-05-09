"Реал" определился с вратарем на будущим сезон



"Реал" хочет купить бразильского вратаря "Ромы" Алиссона, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, королевский клуб сделает предложение по трансферу бразильца в течение нескольких недель. При этом "Реал" уже провел переговоры с представителями игрока.

В этом сезоне 25-летний Алиссон провел за "Рому" 48 матчей во всех турнирах и пропустил 47 мячей. В 21 поединке он оставлял ворота римлян в неприкосновенности.

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