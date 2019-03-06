"Реал" определился с заменой Бэйлу
"Реал" намерен купить форварда ПСЖ Кильяна Мбаппе. Об этом сообщает Goal.
По данным источника, английский клуб планирует приобрести француза в качестве замены нападающему Гарету Бэйлу, контракт которого действует до 2022 года.
Трансферная стоимость валлийца - 70 миллионов евро. ПСЖ готов отпустить Мбаппе не меньше, чем за 200 миллионов евро. Контракт игрока с ПСЖ рассчитан до 2022 года.
В нынешнем сезоне Мбаппе участвовал в 32 матчах, забив 29 голов и отдал 4 результативные передачи.
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