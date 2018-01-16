"Реал" определился с заменой для Бензема

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"Реал" определился с заменой для БенземаМадридский "Реал" определился с заменой для своего форварда Карима Бензема, который следующим летом, вероятнее всего, сменит команду.

Так, по сведениям Corrierre dello Sport, по окончанию текущего сезона "сливочные" планируют предпринять попытки подписать нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди. За 24-летнего аргентинца королевский клуб готов будет заплатить 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди забил 18 мячей и сделал 1 результативную передачу в 22 матчах за "Интер".

Напомним, Роналду может уйти из "Реала" только в одном направлении. | soccernews.ru

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