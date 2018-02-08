"Реал" определился с заменой для Иско
Мадридский "Реал" уже определился с заменой для своего полузащитника Иско, который может быть продан уже следующим летом.
Так, по информации AS, в случае расставания с 25-летним хавбеком королевский клуб планирует подписать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, который является давней трансферной целью главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана.
Напомним, Роналду назвал идеального вратаря для "Реала". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хедира: "Кейн – совершенный нападающий"
-
Фанатам запретят проносить на матчи ЧМ-2018 селфи-палки
-
Гарай пропустит несколько недель из-за травмы
-
Уилшир продлит контракт с "Арсеналом"
-
Эмери: "Неймар родился для того, чтобы стать звездой"
-
"Лестер" оштрафовал Махреза на 273 тысячи евро
-
Эдерсон: "Могу сыграть в полузащите"
-
Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"
-
Вальверде прокомментировал выход "Барселоны" в финал Кубка Испании
-
Венгер: "Признаю, что английские игроки тоже научились "ныркам"
-
Турнир прогнозов: анонс 33 тура
-
Первый гол ван Перси после возвращения в "Фейеноорд"
-
"Валенсия" - "Барселона" - 0:2 (видео)
-
"Барселона" вышла в финал Кубка Испании в 40-й раз в истории и это новый рекорд
-
Слуцкий получил предложение от "Твенте"
-
Коутиньо забивает, "Барселона" повторно обыгрывает "Валенсию" и выходит в финал Кубка Испании
-
Мина дебютировал за "Барселону"
-
Дебютный гол Коутиньо за "Барселону"
-
Мбаппе получил двухматчевую дисквалификацию в Лиге 1
-
"Страсбур" стал последним четвертьфиналистом Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Ливерпуль
|26
|51
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|26
|49
|6
|Арсенал Лондон
|26
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|25
|27
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Саутгемптон
|26
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20