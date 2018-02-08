"Реал" определился с заменой для Иско

Теги реал мадридискозинедин зиданчелсиэден азар

"Реал" определился с заменой для ИскоМадридский "Реал" уже определился с заменой для своего полузащитника Иско, который может быть продан уже следующим летом.

Так, по информации AS, в случае расставания с 25-летним хавбеком королевский клуб планирует подписать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, который является давней трансферной целью главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана.

Напомним, Роналду назвал идеального вратаря для "Реала". | soccernews.ru

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