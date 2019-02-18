"Реал" определился с заменой для Крооса

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"Реал" определился с заменой для Крооса

"Реал" вновь нацелился на хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанскую прессу, в мадридском клубе считают, что 23-летний серб должен стать отличной заменой для Тони Крооса.

Напомним, что "Реал" пытался заполучить игрока прошлым летом, однако "Лацио" тогда запросил 140 миллионов евро. В текущем сезоне футболист не демонстрирует той яркой игры, поэтому ценник на игрока можно сбить.

В этом сезоне на счету Милинковича-Савича четыре гола и один ассист в 27 играх.

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