"Реал" определился с заменой для Модрича

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"Реал" определился с заменой для Модрича

Мадридский "Реал" определился с заменой для ключевого полузащитника Луки Модрича, которому через несколько месяцев исполнится 33 года.

Как сообщает Marca, преемника виртуозного хорвата королевский клуб видит в хавбеке "Тоттенхэма" Кристиане Эриксене.

Напомним, что на 26-летнего датчанина, трансферная стоимость которого оценивается в 80 миллионов евро, также претендуют "Барселона" и ПСЖ.

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