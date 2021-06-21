"Реал" определился с заменой для Рамоса

Теги реал мадридсевильясерхио рамосжюль кундетрансферы

"Реал" определился с заменой для Рамоса

Фото твиттер Жюля Кунде

Мадридский "Реал" хочет купить центрального защитника "Севильи" Жюля Кунде, сообщает Marca.

По сведениям издания, "сливочные" видят в 22-летнем бразильце замену для Серхио Рамоса.

Впрочем, договориться о трансфере клубам будет сложно, поскольку "Севилья" настаивает на выплате полной суммы отступных в размере 80 миллионов евро, а "Реал" столько платить не готов.

В минувшем сезоне Кунде сыграл 49 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Реал" получил предложение по Варану от английского гранда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зарема вспомнила, как препятствовала приглашению в "Спартак" Аленичева и Кононова

Зарема вспомнила, как препятствовала приглашению в "Спартак" Аленичева и Кононова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов