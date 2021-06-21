"Реал" определился с заменой для Рамоса

Фото твиттер Жюля Кунде

Мадридский "Реал" хочет купить центрального защитника "Севильи" Жюля Кунде, сообщает Marca.

По сведениям издания, "сливочные" видят в 22-летнем бразильце замену для Серхио Рамоса.

Впрочем, договориться о трансфере клубам будет сложно, поскольку "Севилья" настаивает на выплате полной суммы отступных в размере 80 миллионов евро, а "Реал" столько платить не готов.

В минувшем сезоне Кунде сыграл 49 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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