"Реал" определился с заменой для Роналду

Мадридский "Реал" уже определился с заменой для своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, который ранее своим заявлением породил массу слухов о возможном отъезде из "Сантьяго Бернабеу".

Так, согласно сведениям Paris United, альтернативой 33-летнему нападающему королевский клуб выбрал вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Трансфер египтянина оценивается не менее чем в 200 миллионов евро.

Напомним, агент Роналду уже обсуждает переход своего клиента в ПСЖ. | soccernews.ru