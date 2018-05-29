"Реал" определился с заменой для Роналду

1 Теги реал мадридкриштиану роналдумохамед салахливерпуль

"Реал" определился с заменой для РоналдуМадридский "Реал" уже определился с заменой для своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, который ранее своим заявлением породил массу слухов о возможном отъезде из "Сантьяго Бернабеу".

Так, согласно сведениям Paris United, альтернативой 33-летнему нападающему королевский клуб выбрал вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Трансфер египтянина оценивается не менее чем в 200 миллионов евро.

Напомним, агент Роналду уже обсуждает переход своего клиента в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
ruslan1121d

Ага, конечно, перейдет он туда, где есть тот олень, который лишил его кубка ЛЧ.

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