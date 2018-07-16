"Реал" определился с заменой для Роналду

Мадридский "Реал" определился с заменой для своего ведущего в прошлом бомбардира Криштиану Роналду, ушедшего в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой португальцу "сливочные" определили вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Изначально заменить пятикратного обладателя "Золотого мяча" планировалось одним из форвардов ПСЖ - Неймаром или Килианом Мбаппе. Однако неготовность парижан расставаться со своими ведущими игроками вынудила королевский клуб обратить внимание на бельгийца.

Напомним, Лопетеги готов расстаться с ведущим игроком "Реала". | soccernews.ru