"Реал" определился с заменой для Зидана

Руководство мадридского "Реала" определилось с заменой для главного тренера команды Зинедина Зидана.

Как сообщает Daily Mail, следующим наставником боссы "сливочных" хотят видеть Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет "Тоттенхэм". Утверждается, что с окружением аргентинца уже проведены предварительные переговоры.

Стоит отметить, что многое в этой ситуации зависит от "Тоттенхэма", который может не отпустить Почеттино в "Реал". Дело в том, что контракт 45-летнего специалиста с "шпорами" рассчитан до 2021 года и не содержит опции выкупа.

Не пропустите: "Реал" приготовил почти 600 миллионов евро на покупку трёх звёзд АПЛ. | http://soccernews.ru