"Реал" определился с заменой для Зидана

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"Реал" определился с заменой для Зидана

Руководство мадридского "Реала" определилось с заменой для главного тренера команды Зинедина Зидана.

Как сообщает Daily Mail, следующим наставником боссы "сливочных" хотят видеть Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет "Тоттенхэм". Утверждается, что с окружением аргентинца уже проведены предварительные переговоры.

Стоит отметить, что многое в этой ситуации зависит от "Тоттенхэма", который может не отпустить Почеттино в "Реал". Дело в том, что контракт 45-летнего специалиста с "шпорами" рассчитан до 2021 года и не содержит опции выкупа.

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