"Реал" определился с заменой Зидану

"Реал" продолжает интересоваться главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, сообщает Yahoo Sports.

По сведениям издания, королевский клуб может пригласить аргентинского специалиста будущим летом. Королевский клуб рассматривает кандидатуру Почеттино в качестве замены нынешнему наставнику Зинедину Зидану. Все дело в том, что президент мадридцев Флорентино Перес очень недоволен выступлением команды в чемпионате Испании, которая занимает лишь третье место.

Впрочем Зидан будет уволен лишь в том случае, если "Реал" не выиграет Лигу Чемпионов в третий раз подряд.

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