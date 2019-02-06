"Реал" определился с заявкой на матч с "Барселоной" в Кубке Испании
Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Сантьяго Солари определился с заявкой команды на первый полуфинальный матч Кубка Испании против "Барселоны".
Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Диего Альтубе;
Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Серхио Регилон;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;
Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
А вот так выглядит заявка "сине-гранатовых".
Матч "Барселона" - "Реал" состоится сегодня, 6 февраля, в 23:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данного поединка будет доступна на нашем сайте.
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|Севилья
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|Хетафе
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|Бетис
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|Алавес
|22
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|8
|Валенсия
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|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
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|Леванте
|22
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|Атлетик Бильбао
|22
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|13
|Леганес
|22
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|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
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|Сельта Виго
|22
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|Жирона
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|Райо Вальекано
|22
|23
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|Уэска
|22
|15