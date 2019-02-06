"Реал" определился с заявкой на матч с "Барселоной" в Кубке Испании

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Сантьяго Солари определился с заявкой команды на первый полуфинальный матч Кубка Испании против "Барселоны".

Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Серхио Регилон;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;

Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

А вот так выглядит заявка "сине-гранатовых".

Матч "Барселона" - "Реал" состоится сегодня, 6 февраля, в 23:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данного поединка будет доступна на нашем сайте.

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