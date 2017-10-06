"Реал" определился со следующим игроком, с которым будет продлен контракт

Мадридский "Реал" определился со следующим игроком, с которым клуб намерен продлить действующий контракт.

Так, вслед за Марсело, Дани Карвахалем, Каримом Бензема, Рафаэлем Вараном и Марко Асенсио "сливочные" планируют предложить пролонгировать сотрудничество Каземиро, действующий контракт которого с королевским клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, Зидан определился с заменой для Модрича. | soccernews.ru