"Реал" определился со следующим игроком, с которым будет продлен контракт

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"Реал" определился со следующим игроком, с которым будет продлен контрактМадридский "Реал" определился со следующим игроком, с которым клуб намерен продлить действующий контракт.

Так, вслед за Марсело, Дани Карвахалем, Каримом Бензема, Рафаэлем Вараном и Марко Асенсио "сливочные" планируют предложить пролонгировать сотрудничество Каземиро, действующий контракт которого с королевским клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, Зидан определился с заменой для Модрича. | soccernews.ru

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