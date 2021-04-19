"Реал" определился со сроками покупки Мбаппе и Холанда

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"Реал" определился со сроками покупки Мбаппе и ХоландаФото: Твиттер @realmadrid 
"Реал" серьезно настроен касательно усиления состава благодаря покупкам форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и голеадора дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает As.

По данным издания, "сливочные"планируют оформить трансфер француза уже этим летом, а норвежца – следующим, поскольку в контракте нападающего со "шмелями" прописана сумма отступных в 75 миллионов евро, которая начинает действовать летом 2022 года.

"Реал" надеется, что немецкий клуб попадет в Лигу Чемпионов, потому что Холанд твердо намерен сменить клуб, если команда не будет играть в этом турнире. Если по итогам сезона в Бундеслиге "Боруссия" останется за бортом ЛЧ, то испанцам  придется выбирать между Мбаппе и Холандом.

В текущем сезоне Мбаппе выходил на поле в составе ПСЖ в 41 матче во всех турнирах. На его счету 35 забитых мячей и 10 результативных передач.
Холанд за 36 сыгранных матчей смог отметиться таким же количеством голов и ассистов, что и его французский коллега.

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