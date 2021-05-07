"Реал" определился со стоимостью Азара

Фото твиттер Эдена Азара

Мадридский "Реал" назвал цену на вингера Эдена Азара, сообщает ABC.

По информации источника, "сливочные" готовы расстаться с бельгийцем за 50 миллионов евро.

Напомним, что королевский клуб выставит 30-летнего футболиста на трансфер из-за его поведения после проигранного матча с "Челси" в Лиге Чемпионов.

"Реал" приобрёл Азара летом 2019 года за 100 миллионов евро + бонусы. С тех пор фланговый форвард забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 40 матчах.

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