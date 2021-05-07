"Реал" определился со стоимостью Азара
Фото твиттер Эдена Азара
Мадридский "Реал" назвал цену на вингера Эдена Азара, сообщает ABC.
По информации источника, "сливочные" готовы расстаться с бельгийцем за 50 миллионов евро.
Напомним, что королевский клуб выставит 30-летнего футболиста на трансфер из-за его поведения после проигранного матча с "Челси" в Лиге Чемпионов.
"Реал" приобрёл Азара летом 2019 года за 100 миллионов евро + бонусы. С тех пор фланговый форвард забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 40 матчах.
Не пропустите: Азар извинился за свое поведение после вылета "Реала" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14