"Реал" определился со стоимостью Бензема

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"Реал" определился со стоимостью Бензема

"Реал" планирует расстаться с форвардом Каримом Бензема.

Как сообщает испанская пресса, "сливочные" готовы продать игрока, если поступит предложение в 70 миллионов евро. Ранее интерес к Бензема приписывали "Арсеналу", который готов был выложить за него 40 миллионов.

В текущем сезоне Бензема провел 36 матчей, отметился 9 голами и 11 ассистами.

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