"Реал" определился со стоимостью Бэйла

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"Реал" определился со стоимостью Бэйла

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может покинуть клуб летом, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб готов расстаться с футболистом, но хочет получить за него 130 миллионов евро. Впрочем, данная сумма может быть снижена во время переговоров.

Другим вариантов является использование Бэйла в сделках по переходу в "Реал" полузащитника Поля Погба или хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

В этом сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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