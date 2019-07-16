"Реал" определился со стоимостью Бэйла

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"Реал" определился со стоимостью Бэйла

Мадридский "Реал" готов продать этим летом валлийского вингера Гарета Бэйла, сообщает ESPN.

По сведениям издания, королевский клуб расстанется с 30-летним футболистом, если за него предложат не менее 80 миллионов евро.

Сам Бэйл хочет остаться в команде, поскольку чувствует поддержку со стороны президента "бланкос" Флорентино Переса.

Напомним, что игрок не входит в планы тренерского штаба "Реала". Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года.

Не пропустите: Агент Бэйла отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Гарет Бейл. 19 мая 2019г. .............. «У меня осталось 3 года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно заплатить 17 миллионов евро за каждый сезон. Иначе я останусь. И если мне эти три года придется играть в гольф, я буду играть» __________________________________________________________________________________________________________________ Radioestadio

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Влип мешок по самое нимагу :-)

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OkTawius
Димон

а при чём тут Барселона?

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