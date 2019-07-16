"Реал" определился со стоимостью Бэйла

Мадридский "Реал" готов продать этим летом валлийского вингера Гарета Бэйла, сообщает ESPN.

По сведениям издания, королевский клуб расстанется с 30-летним футболистом, если за него предложат не менее 80 миллионов евро.

Сам Бэйл хочет остаться в команде, поскольку чувствует поддержку со стороны президента "бланкос" Флорентино Переса.

Напомним, что игрок не входит в планы тренерского штаба "Реала". Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года.

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