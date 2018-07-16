"Реал" определился со стоимостью Ковачича

Мадридский "Реал" определился со стоимостью своего полузащитника Матео Ковачича, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что этим летом королевский клуб вполне будет готов отпустить 24-летнего хавбека, если по нему поступит предложение в размере не менее 80-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" готовит предложение по Азару. | soccernews.ru