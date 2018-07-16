"Реал" определился со стоимостью Ковачича

Теги реал мадридматео ковачич

"Реал" определился со стоимостью КовачичаМадридский "Реал" определился со стоимостью своего полузащитника Матео Ковачича, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что этим летом королевский клуб вполне будет готов отпустить 24-летнего хавбека, если по нему поступит предложение в размере не менее 80-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" готовит предложение по Азару. | soccernews.ru

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