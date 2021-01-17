"Реал" определился со стоимостью Одриосолы

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"Реал" определился со стоимостью Одриосолы

Мадридский "Реал" намерен продать защитника Альваро Одриосолу в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет "Фиорентина".

В нынешнем сезоне 25-летний Одриосола провел за "Реал" один матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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