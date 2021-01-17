"Реал" определился со стоимостью Одриосолы
Мадридский "Реал" намерен продать защитника Альваро Одриосолу в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, королевский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет "Фиорентина".
В нынешнем сезоне 25-летний Одриосола провел за "Реал" один матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|20
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|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|20
|14