"Реал" определился со стратегией по подписанию Эриксена

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"Реал" определился со стратегией по подписанию Эриксена

Мадридский "Реал" намерен заполучить полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

По информации The Mirror, королевский клуб собирается заключить с футболистом предварительный контракт в январе.

Соответственно по окончании сезона, когда соглашение датчанина со "шпорами" истечёт, он присоединится к "сливочным" на правах свободного агента.

В текущем сезоне 27-летний Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 8 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

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