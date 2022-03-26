"Реал" определился со стратегией по продаже Азара

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"Реал" определился со стратегией по продаже Азара

Фото твиттер Эдена Азара

В мадридском "Реале" не рассчитывают на вингера Эдена Азара, сообщает AS.

Руководство королевского клуба понимает, что ближайшим летом будет сложно найти покупателя на бельгийца.

В связи с этим "сливочные" выбрали более хитрую стратегию, чтобы избавиться от 31-летнего футболиста.

"Реал" намерен отдать Азара в аренду на следующий сезон, чтобы он проявил себя, а уже в 2023 году постараться продать его.  

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