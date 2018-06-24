"Реал" определился со своей позицией по будущему Ковачича

Мадридский "Реал" определился со своей позицией по будущему своего полузащитника Матео Ковачича, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, королевский клуб намерен сохранить хорвата в команде на следующий сезон. Чтобы убедить 24-летнего хавбека продолжить свои выступления на "Сантьяго Бернабеу", "сливочные" будут готовы гарантировать ему стабильную игровую практику.

Напомним, вчера Ковачич анонсировал свой уход из "Реала". | soccernews.ru