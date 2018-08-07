"Реал" определился со своей позицией по будущему Модрича

Мадридский "Реал" определился с позицией по будущему своего полузащитника Луки Модрича, информирует Cadena SER.

Так, по сведениям источника, королевский клуб не намерен расставаться с 32-летним хавбеком в текущее трансферное окно. В то же время в стане "сливочных" остались недовольны поведением самого хорвата, так как от него ждали, что он лично опровергнет появившиеся слухи о его возможном отъезде из "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, "Реал" недоволен окружением Модрича. | soccernews.ru