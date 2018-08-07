"Реал" определился со своей позицией по будущему Модрича
Мадридский "Реал" определился с позицией по будущему своего полузащитника Луки Модрича, информирует Cadena SER.
Так, по сведениям источника, королевский клуб не намерен расставаться с 32-летним хавбеком в текущее трансферное окно. В то же время в стане "сливочных" остались недовольны поведением самого хорвата, так как от него ждали, что он лично опровергнет появившиеся слухи о его возможном отъезде из "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, "Реал" недоволен окружением Модрича. | soccernews.ru
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|М
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|1
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|38
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|2
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|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20