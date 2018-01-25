"Реал" определился со своей приоритетной целью на январь

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"Реал" определился со своей приоритетной целью на январьМадридский "Реал" намерен продлить контракт со своим защитником Начо Фернандесом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в текущее трансферное окно королевский клуб не планирует делать новых приобретений. Приоритетной же целью для "сливочных" на январь стала пролонгация сотрудничества со своим 28-летним беком.

Текущее соглашение Начо с "Реалом" действует до лета 2020-го года.

Напомним, "Реал" заинтересовался хавбеком "Лацио". | soccernews.ru

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