"Реал" определился со своей приоритетной целью на январь

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт со своим защитником Начо Фернандесом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в текущее трансферное окно королевский клуб не планирует делать новых приобретений. Приоритетной же целью для "сливочных" на январь стала пролонгация сотрудничества со своим 28-летним беком.

Текущее соглашение Начо с "Реалом" действует до лета 2020-го года.

Напомним, "Реал" заинтересовался хавбеком "Лацио". | soccernews.ru