"Реал" определился со своей приоритетной трансферной целью на лето

Теги реал мадридювентуспауло дибала

"Реал" определился со своей приоритетной трансферной целью на летоМадридский "Реал" определился со своей приоритетной трансферной целью на ближайшее лето, информирует ESPN.

Так, по сведениям источника, главным приобретением для королевского клуба по окончанию текущего сезона станет форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала. За 24-летнего нападающего "старой синьоры" "сливочным" придется выложить не менее 120-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дибала забил 22 мяча и сделал 6 результативных передач в 36 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Реал" намерен отказаться от трансфера Левандовски. | soccernews.ru

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