"Реал" определился со своим первым подписанием на лето

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"Реал" определился со своим первым подписанием на летоМадридский "Реал" определился со своим первым подписанием на ближайшее лето, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб близок к приобретению защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолы. За 22-летнего бека басков "сливочные" готовы будут выложить 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока.

В нынешнем сезоне Одриосола забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за "Реал Сосьедад".

Напомним, сегодня "Реал" сыграет с "Лас-Пальмасом". | soccernews.ru

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