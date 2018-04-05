"Реал" определился со своим первым звездным летним трансфером
Мадридский "Реал" определился со своим первым звездным летним трансфером, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что по окончанию текущего сезона королевский клуб планирует предпринять попытки подписать вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Ожидая тяжелых переговоров с "красными", "сливочные" планируют не затягивать с переговорным процессом по египтянину.
В нынешнем сезоне Салах забил 38 мячей и сделал 13 результативных передач в 43 матчах за "Ливерпуль".
Напомним, Перес выбрал оптимального соперника для "Реала" по полуфиналу Лиги Чемпионов. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
|31
|64
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|32
|40
|10
|Борнмут
|32
|37
|11
|Уотфорд
|32
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|34
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
|31
|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
|32
|30
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|32
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|32
|20