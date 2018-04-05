"Реал" определился со своим первым звездным летним трансфером

Теги реал мадридливерпульмохамед салах

"Реал" определился со своим первым звездным летним трансферомМадридский "Реал" определился со своим первым звездным летним трансфером, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что по окончанию текущего сезона королевский клуб планирует предпринять попытки подписать вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Ожидая тяжелых переговоров с "красными", "сливочные" планируют не затягивать с переговорным процессом по египтянину.

В нынешнем сезоне Салах забил 38 мячей и сделал 13 результативных передач в 43 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Перес выбрал оптимального соперника для "Реала" по полуфиналу Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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