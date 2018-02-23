"Реал" определится с главным кандидатом на усиление вратарской позиции до апреля

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"Реал" определится с главным кандидатом на усиление вратарской позиции до апреля

Мадридский "Реал" определится с главным кандидатом на усиление вратарской позиции до апреля, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, королевский клуб выбирает между голкипером "Манчестер Юнайтед" Давидом Де Хеа и стражем ворот "Челси" Тибо Куртуа.

При этом, чтобы не упустить возможность подписать бельгийца, "Реал" попросил его отложить переговоры о продлении контракта с "синими".

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