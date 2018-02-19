"Реал" определится со своей позицией по Азару после матчей "Челси" с "Барселоной"

Мадридский "Реал" определится со своей позицией по вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару после матчей его команды в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

Как информирует Daily Mail, в королевском клубе по стадии плей-офф ЛЧ намерены оценить уровень готовности 27-летнего бельгийца к выступлениям за королевский клуб. Если "аристократам" и их ведущему игроку удастся удачно сыграть против "сине-гранатовых", вполне вероятно, что будущее Азара в стане "сливочных" будет предопределено.

Напомним, Азар высказался по своему будущему. | soccernews.ru