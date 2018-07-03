"Реал" опроверг информацию о рекордном предложении за Неймара

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"Реал" опроверг информацию о рекордном предложении за Неймара

Мадридский "Реал" официально опроверг информацию о готовности купить нападающего ПСЖ Неймара за 310 миллионов евро.

"Информация о том, что "Реал" предложил 310 миллионов евро за Неймара является ложной. "Реал" не делал предложений ни ПСЖ, ни самому игроку", - говорится в заявлении "Реала".

Напомним, что ПСЖ не намерен продавать 26-летнего Неймара, которого всего год назад купил у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Не пропустите: "Реал" предложил невероятную сумму за Неймара. | http://soccernews.ru

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