"Реал" опроверг информацию о рекордном предложении за Неймара
Мадридский "Реал" официально опроверг информацию о готовности купить нападающего ПСЖ Неймара за 310 миллионов евро.
"Информация о том, что "Реал" предложил 310 миллионов евро за Неймара является ложной. "Реал" не делал предложений ни ПСЖ, ни самому игроку", - говорится в заявлении "Реала".
Напомним, что ПСЖ не намерен продавать 26-летнего Неймара, которого всего год назад купил у "Барселоны" за 222 миллиона евро.
Не пропустите: "Реал" предложил невероятную сумму за Неймара. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20