"Реал" опроверг конфликт с "Интером" из-за Хакими

Мадридский "Реал" выпустил официальное опровержение информации о серьёзных разногласиях с миланским "Интером".

Ранее сообщалось, что клубы конфликтуют из-за трансфера защитника Ашрафа Хакими. Якобы "нерадзурри" отказались предоставлять дополнительные гарантии оплаты сделки, что может привести к возвращению марокканца в состав "сливочных".

"Эта информация совершенно ошибочна. "Реал" ни разу не требовал гарантий от "Интера", как утверждается в публикации. Условия перехода игрока в "Интер" оформляются в рамках обычных и нормальных договорных отношений между футбольными клубами. Мадридский "Реал" всегда поддерживал и поддерживает прекрасные отношения с "Интером" и считает этот клуб дружественным", - говорится в заявлении "бланкос".

Во время летнего трансферного окна "Интер" купил Хакими за 40 миллионов евро + бонусы. В активе фулбека в текущем сезоне 6 голов и 5 ассистов в 24 матчах.

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