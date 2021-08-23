"Реал" опубликовал фото с Анчелотти и футболкой Мбаппе

Мадридский "Реал", возможно, намекнул на скорый трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

В инстаграме королевского клуба в воскресенье был опубликован фотоотчёт прибытия команды на гостевой матч Ла Лиги против "Леванте" (3:3).

На одном из снимков показан главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти, а слева от него футболка Мбаппе.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов в конце августа резко увеличить размер предложения о приобретении звёздного француза со 130 до 170 миллионов евро.

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