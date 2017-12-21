"Реал" опубликовал информацию о состоянии здоровья Роналду

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте опубликовал информацию о состоянии здоровья ведущего форварда Криштиану Роналду.

Согласно данным, предоставленным королевским клубом, 32-летний португалец сегодня тренировался индивидуально без мяча, так как испытывает дискомфорт в мышцах голеностопа.

Напомним, что в субботу "Реалу" предстоит сыграть с "Барселоной" в рамках 17-го тура Примеры. Начало матча - в 15:00 по московскому времени.

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