"Реал" опубликовал официальную информацию по травмам Марсело и Модрича

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"Реал" опубликовал официальную информацию по травмам Марсело и Модрича

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте опубликовал информацию по травмам защитника Марсело и хавбека Луки Модрича.

По итогам углублённого медицинского обследования у обоих футболистов выявлены мышечные повреждения бицепса бедра правой ноги. При этом сроки восстановления бразильца и хорвата королевский клуб не озвучил.

В этом сезоне 29-летний Марсело сыграл за "Реал" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. В активе 32-летнего Модрича также 30 игр, 2 мяча и 3 результативных передачи. 

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