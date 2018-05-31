"Реал" опубликовал прощальный ролик с Зиданом

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"Реал" опубликовал прощальный ролик с Зиданом

Мадридский "Реал" попрощался с Зинедином Зиданом, который покинул пост главного тренера клуба.

Напомним, что французский специалист решил уйти в отставку по собственному желанию.

Видео: "Реал" прощается с Зизу.

45-летний Зидан тренировал "Реал" с 2016 года и трижды победил с клубом в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: Официально: Зидан покидает "Реал". | http://soccernews.ru

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