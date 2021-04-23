"Реал" опубликовал заявку на матч с "Бетисом", Азар - в составе

Фото инстаграм Эдена Азара

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 32-го тура Примеры против "Бетиса".

Стоит отметить возвращение в состав бельгийского вингера Эдена Азара, который из-за травмы не играл с 13 марта.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Альваро Одриосола, Начо Фернандес, Рафаэль Варан, Эдер Милитао, Марсело;

Полузащитники: Лука Модрич, Каземиро, Иско, Серхио Аррибас, Антонио Бланко;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Родриго Гоэс.

Напомним, что "Реал" примет "Бетис" в субботу в 22:00 по московскому времени.

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