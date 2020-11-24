"Реал" опубликовал заявку на матч с "Интером", Рамос и Бензема - вне состава

Тренерский штаб мадридского "Реала" определился с заявкой команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Интера".

В игре не примут участие травмированные Серхио Рамос, Альваро Одриосола, Федерико Вальверде и Карим Бензема. Лука Йович и Эдер Милитао находятся на карантине из-за коронавируса.

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;

Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско;

Нападающие: Азар, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго, Уго Дуро.

Матч "Интер" - "Реал" состоится в среду в 23:00 по московскому времени.

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