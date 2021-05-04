"Реал" опубликовал заявку на ответный полуфинал ЛЧ с "Челси"

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"Реал" опубликовал заявку на ответный полуфинал ЛЧ с "Челси"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Челси".

Стоит отметить возвращение в состав Серхио Рамоса, Ферлана Менди и Федерико Вальверде. Испанец и француз восстановились после травм, а уругваец вылечился от коронавируса.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;

Защитники: Серхио Рамос, Начо Фернандес, Эдер Милитао, Альваро Одриосола, Марсело, Ферлан Менди, Мигель Гутьеррес;

Полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Иско, Серхио Аррибас, Антонио Бланко;

Нападающие: Карим Бензема, Эден Азар, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Марко Асенсио, Мариано Диас.

Напомним, что "Реал" сыграет с "Челси" в Лондоне в среду, 5 мая, в 22:00 мск. Первый матч в Мадриде завершился ничьей 1:1.

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