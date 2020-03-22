"Реал" опубликовал заявление в связи со смертью экс-президента Лоренсо Санса

"Реал" опубликовал заявление в связи со смертью экс-президента мадридского клуба Лоренсо Санса, который скончался из-за коронавируса.

"Мы также хотим выразить свои глубочайшие соболезнования, а также всю свою привязанность к нему и его жене, детям и друзьям. Во время президентства Лоренсо Санса "Реал" продолжал творить свою историю и становиться легендарным клубом.

Сегодня "Реал" оплакивает потерю президента, посвятившего большую часть своей жизни своей страсти - клубу из Мадрида", - написано в заявлении "сливочных".

17 марта Санса доставили в больницу в тяжелом состоянии с признаками коронавируса. Позже диагноз был подтвержден.

Санс занимал пост президента "Реала" с 1995 по 2000 год. С 2006 по 2010 год Санс владел "Малагой". При нем "сливочные" выигрывали Примеру, Межконтинентальный кубок, а также Кубок европейских чемпионов.

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