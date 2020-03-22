"Реал" опубликовал заявление в связи со смертью экс-президента Лоренсо Санса

Теги реал мадрид

"Реал" опубликовал заявление в связи со смертью экс-президента Лоренсо Санса

"Реал" опубликовал заявление в связи со смертью экс-президента мадридского клуба Лоренсо Санса, который скончался из-за коронавируса.

"Мы также хотим выразить свои глубочайшие соболезнования, а также всю свою привязанность к нему и его жене, детям и друзьям. Во время президентства Лоренсо Санса "Реал" продолжал творить свою историю и становиться легендарным клубом.

Сегодня "Реал" оплакивает потерю президента, посвятившего большую часть своей жизни своей страсти - клубу из Мадрида", - написано в заявлении "сливочных".

17 марта Санса доставили в больницу в тяжелом состоянии с признаками коронавируса. Позже диагноз был подтвержден.

Санс занимал пост президента "Реала" с 1995 по 2000 год. С 2006 по 2010 год Санс владел "Малагой". При нем "сливочные" выигрывали Примеру, Межконтинентальный кубок, а также Кубок европейских чемпионов.

Читайте также: Ибрагимович напомнил о сборе средств на борьбу с коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Второй игрок "Айнтрахта" заразился коронавирусом

Второй игрок "Айнтрахта" заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов