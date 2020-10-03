"Реал" остался без правых защитников перед матчем с "Леванте"
У мадридского "Реала" возникли серьёзные кадровые проблемы на правом фланге обороны.
В пятницу сообщалось о травме связок колена Дани Карвахаля. Вслед за основным защитником в лазарет угодил и его дублёр Альваро Одриосола.
У испанского футболиста повреждение левой ноги. Сроки восстановления, по данным AS, составят 7-10 дней.
В воскресенье "Реалу" предстоит гостевой матч с "Леванте" в рамках 5-го тура Примеры. Скорее всего, в основном составе справа в защите сыграет либо вингер Лукас Васкес, либо центрбек Начо.
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|20
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|Севилья
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14