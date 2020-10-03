"Реал" остался без правых защитников перед матчем с "Леванте"

У мадридского "Реала" возникли серьёзные кадровые проблемы на правом фланге обороны.

В пятницу сообщалось о травме связок колена Дани Карвахаля. Вслед за основным защитником в лазарет угодил и его дублёр Альваро Одриосола.

У испанского футболиста повреждение левой ноги. Сроки восстановления, по данным AS, составят 7-10 дней.

В воскресенье "Реалу" предстоит гостевой матч с "Леванте" в рамках 5-го тура Примеры. Скорее всего, в основном составе справа в защите сыграет либо вингер Лукас Васкес, либо центрбек Начо.

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